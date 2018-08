"Abbonamento Tep: perché adesso anche l'obbligo di convalidare sempre?"

Egregio direttore,

chiedo ospitalità alla sua rubrica per rivolgere una domanda all’azienda Tep di Parma. Abitiamo in provincia e mia figlia, per recarsi a scuola, usufruisce dei trasporti extraurbani e urbani dell’azienda Tep per il cui utilizzo paghiamo un abbonamento annuale di 420 euro. Quest’anno riceviamo una comunicazione in base alla quale, la mancanza di convalida dell’abbonamento ogni volta che si sale su di un mezzo, comporta una sanzione pecuniaria.

Chiedo a Tep: siete mai andati davanti al complesso scolastico Itis - Ipsia - Bertolucci - Giordani alle ore 13.00-13.15 e avete mai provato a salire su un vostro mezzo? Tutti pieni con studenti pigiati come sardine! Avete mai provato la «comodità» dei vostri mezzi con il loro clima «confortevole»?

Avete mai provato l’ebbrezza di fuggire da un vostro mezzo in fiamme? Bello vero?!? E il viaggio che ho fatto per recuperare mia figlia, lo scontate dall’abbonamento? Non vi bastano i 420 euro pagati in anticipo? Un anticipo corrisposto prima dell’erogazione di un servizio troppo spesso carente e anche pericoloso.

Da adesso volete pure l’aggravio dell’obliterazione: potreste spiegarmi una ragione che non sia quella farlocca contenuta nella comunicazione?

Che siano decisioni interne alla vostra azienda o che siano decisioni imposte a livello amministrativo, in ogni caso a me puzza di accattonaggio, fatemi cambiare idea…

Michele Avanzi