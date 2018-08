"Punto dal calabrone al bar e salvato dal cliente che sapeva fare il massaggio cardiaco"

Signor direttore,

pochi giorni fa in un bar presso il polo artigianale sulla strada della val Termina nel territorio di Neviano degli Arduini una persona di 46 anni veniva punta da un calabrone alla base del collo. Il locale era pieno di gente ma nessuno sapeva cosa fare, i soccorsi tardavano ad arrivare e la persona andava velocemente in arresto cardiorespiratorio. A questo punto è intervenuto il "ragazzo del 60 " con il massaggio cardiaco che aveva imparato alla Croce Rossa di Scurano, lo ha tenuto in vita sino all'arrivo dell'automedica di Traversetolo . Bravo Tiziano Folezzani, è un onore esserti amico.

Claudio Iemmi

Traversetolo, 11 agosto