Negato lo scuolabus ai nostri figli

Gentile direttore,

scrivo per segnalare quella che considero una grave negligenza nei confronti di una garanzia del trasporto scolastico pubblico necessario per la frequenza a scuola. Parlo per le persone che come me vivono nelle frazioni, persone umili e senza amicizie politiche o che contano, persone che lavorano in fabbrica, che fanno pulizie legati a turni di lavoro, che lavorano nei campi. Ci è stato negato il trasporto dei nostri figli a scuola per la settimana dal 10 al 15 settembre, visto che l'istituto scolastico Emilio Gadda di Fornovo Taro ha deciso di anticipare l'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo ripetutamente telefonato e sollecitato i Comuni di residenza della tratta Berceto-Fornovo e i rispettivi sindaci ci hanno risposto che non è di loro competenza. Ciò che troviamo intollerabile è la mancanza di aiuto, soprattutto da parte di un sindaco che dovrebbe farsi portavoce per garantire la funzionalità di un servizio essenziale quale appunto il trasporto dei nostri figli. Inoltre preciso che l'abbonamento al trasporto da parte nostra è sempre stato pagato regolarmente. Noi restiamo senza risposta, quando invece dovremmo essere ascoltati affinché sia garantito il trasporto per mandare a scuola i nostri figli.

Daniela Risoli

Fornovo, 1 settembre