Diesel Euro 4 e smog: cosa servirebbe

Egregio direttore,

ll tema del divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 è di forte attualità per le note ragioni e presenta alcuni aspetti poco noti che ritengo utile segnalare.

Tra le auto diesel euro 4 ve ne sono alcune dotate di filtro «antiparticolato», (la cosa deve risultare dal libretto di circolazione) le quali hanno emissioni assai prossime agli euro 5 .

Il provvedimento che unifica i casi euro 4 è quindi approssimativo e sarebbe il caso di migliorarlo con una distinzione.

Le polveri sottili non derivano solo dalle emissioni di gas di scarico, ma anche e soprattutto dall’abrasione delle gomme sull’asfalto, pertanto i veicoli pesanti (camion, autobus etc.) hanno grosso impatto sulle polveri, molto più delle auto.

Le auto elettriche determinando maggior consumo di gomma, per via del loro maggior peso e del sistema di recupero dell’energia in frenata, non sono ad impatto zero relativamente alle polveri.

Il caricamento delle batterie ed il loro smaltimento sono poi temi tutti da verificare sotto altri aspetti.

Per proteggere i centri cittadini dall’inquinamento del traffico dovrebbe essere prioritario costruire barriere di verde a lato delle grandi arterie, come autostrade e tangenziali, ed in secondo luogo limitare al massimo i percorsi dei mezzi, cioè evitando inutili allungamenti dei percorsi ed insistere nell’educazione all’uso intelligente di tutti i mezzi da parte dei privati.

Il blocco totale del traffico ha una sua ragione d’essere, ma si può attuare solo in certi momenti, mentre quello selettivo produce disagi senza effetti sostanziali, salvo forse in termini politici.

Alessandro Cocconcelli presidente Aci Parma

Parma, 17 settembre