Chiodi arrugginiti nel parco

Egregio direttore,

in qualità di nonno, frequentando con i miei nipoti il parco pubblico di via Argonne e via Bandiera, adiacente alla scuola «Corazza» e alla materna «Millecolori», vorrei segnalare agli organi competenti il degrado totale della staccionata che lo delimita, con la maggioranza dei pali caduti in terra, e dalla quale spuntano chiodi arrugginiti.

All'uscita dalla scuola, i bimbi giocano nel pericolo di un degrado inaccettabile per una città come Parma.

Guido Tosini

Parma, 19 ottobre