Io, anziano in piedi sul bus

Egregio direttore,

in questo ultimo periodo mi sono recato da Sorbolo, paese dove abito, a Parma e ritorno, alla sera, usando l’autobus, servizio di trasporto molto efficace e abbastanza puntuale, nonostante il tantissimo traffico di quel giorno.

Ho visto quanta gente usa questo servizio per recarsi in città senza il problema del traffico e del parcheggio: è anche rilassante.

L’unico mio problema è che ho un guaio di salute e non riesco a stare in piedi molto, nonostante aiutato da un bastone. Tanti mi hanno visto, ma a darmi il posto è stata una signora anziana: eppure di giovani ve ne erano tanti.

Non è obbligo dare il posto ma a me fin da ragazzino è stato insegnato di cedere il posto a una persona che ha dei problemi, mi è stato insegnato oltre che dai miei genitori dalla scuola, ma dove sono i principi di educazione di una volta , vi erano tanti giovani sia italiani che stranieri.

E’ stato bello vedere tanta gente e tanti giovani, ma ho visti tutti impegnati con i telefonini. Nessuno parlava, ricordo che quando ero giovane io si sentivano le nostri voci di gioventù. Oggi silenzio e tutti con gli sguardi sui telefonini.

Questi telefonini che non ti fanno mai sentire solo e ti fanno stare vicino alle persone lontane e lontano alle persone vicine. I cellulari hanno preso l’avvento sulle persone.

Questo è il progresso e mi ci devo adeguare, ma ha volte mi capita di pensare al mio passato con tanta nostalgia per i principi che ci furono insegnati dai nostri genitori e dalle scuole, una volta molto più severe.