Quei cartelloni discutibili sui vaccini

Egregio direttore,

da qualche giorno, in giro per la città, sono apparsi dei cartelloni pubblicati da una stramba associazione «Siamo» dove si riportano i dati dei medici che si sottopongono a vaccinazioni si chiude con un’emblematica domanda: «Tu ti fidi dei medici?». Direi che oltre all’oltraggio in sé, secondo me perseguibile pienamente, c’è solo un livore immotivato verso un’intera categoria, livore che mai come oggi sta venendo a galla. Come mai non ci sono cartelli dove si mette in discussione l’operato di altre categorie, che di sicuro non spendono la loro vita al servizio degli altri? E come mai tali cartelli non sono apparsi in altri comuni ma a Parma ne è stata concessa l’affissione? Devo dire che ho provato molta rabbia e disgusto nel vedermeli in giro per la città anche perché so quanto è dura la vita di un medico e non certo meritano sfiducia per solo scopo propagandistico.

Norma Lusetti

Parma, 7 gennaio