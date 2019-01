Il greto del torrente e la pista ciclo-pedonale

Gentile direttore,

mi fa molto piacere che il sindaco Pizzarotti abbia aderito al progetto «Onda verde e civica» nei cui piani, se ho ben capito, c’è anche un concreto interesse verso l’ecologia intesa come branca della biologia che studia i rapporti tra gli organismi viventi e l’ambiente. Tuttavia, mi lasci dire, trovo questa condivisibile presa di posizione del nostro primo cittadino in contraddizione con la proposta avanzata nei giorni scorsi di creare, in una parte del greto del torrente Parma, una pista ciclo-pedonale che, con la difesa dell’ambiente, a ben poco a che vedere, anzi.... Nella nostra pianura gli ambienti naturali sono, ahimè, sempre più rari e le poche isole superstiti, avendo al loro interno una grande ricchezza di forme animali e vegetali, sono un patrimonio che dobbiamo assolutamente conservare evitando che l’uomo le stravolga andandole ad occupare. Il nostro torrente Parma che attraversa la città da nord a sud è una di queste fragili isole naturali superstiti che ospita una ricca flora composta da pioppi, aceri, noci, bagolari, olmi, sambuchi, biancospini, rose selvatiche, sanguinelle e tante altre specie ancora. Il greto i questo torrente è poi territorio ideale per diversi animali: scoiattoli, lepri, ricci, rospi, caprioli e persino il tanto bistrattato lupo. In questo corridoio naturale, che alcuni animali sfruttano per dirigersi verso l’asta fluviale del Po, possiamo anche osservare, affacciandoci dai muraglioni del lungoparma, numerosi fagiani, aironi, germani, gallinelle d’acqua, picchi, pettirossi, martin pescatore, cinciallegre e tanti altri uccelli. Allora di fronte a questo splendido, scenario creatosi dal nulla, mi lasci dire che amareggia non poco la decisione dell’amministrazione comunale di trasformare una parte di questo splendido, unico e irripetibile ambiente in un percorso ciclo pedonale da ponte Italia a ponte delle Nazioni. Credo che sarebbe più saggio ed ecologicamente compatibile, creare nuove e ampie aree verdi a disposizione della popolazione piuttosto che progettare stradelli nel greto della Parma con il rischio, in caso di piena, di veder spazzar via ogni sorta di manufatto e magari anche qualche ignaro cittadino inconsapevole di trovarsi nello spazio destinato al deflusso delle acque. Con i soldi stanziati per il cosiddetto parco fluviale, che poi tanto parco non è dato che lo spazio di espansione delle acque non può essere spacciato come area protetta, non sarebbe più saggio creare altri spazi ciclabili in città e sistemare quelli preesistenti evitando in tal modo di entrare nell’area fluviale con l’inevitabile risultato di allontanare definitivamente e in poco tempo quel meraviglioso serbatoio di animali che possiamo osservare dall’alto dei muraglioni? La stessa Gazzetta il 17 dicembre e il 12 gennaio pubblicando le lettere «Piste ciclabili pericolose e dimenticate» e «Troppe piste ciclabili dimenticate» si è fatta portavoce delle lagnanze di alcuni cittadini per la poca attenzione e cura delle piste ciclabili cittadine. Se si vuole realmente prendersi cura dei problemi che oggi affliggono l’ambiente e di conseguenza l’uomo è necessario conservare ciò che la natura ci ha fornito, lasciando ai fiumi i propri spazi ed evitando, come nel caso del greto della Parma, di occuparli con piste ciclo-pedonali.

Giorgio Mezzatesta

Parma, 12 gennaio