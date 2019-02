Egregio direttore,

faccio riferimento a una lettera pubblicata il 2 febbraio. Finché ci saranno persone che definiscono "pattumiera umana" gli immigrati che arrivano in Italia e più in generale in Europa (o negli Stati Uniti dal Messico, per esempio) non solo non sarà risolto il problema di questi disperati, ma è pure in pericolo l'evoluzione della nostra specie.

In questo senso sì: mi rifiuto.

Cesare Pastarini

Parma, 2 febbraio