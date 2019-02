Quel gesto umanissimo dei carabinieri

Gentile direttore,

il 19 gennaio nei pressi di Poggio Sant'Ilario, alle ore 21,15 circa è successo un incidente automobilistico: due ragazze sono uscite di strada, mentre andavano con altre auto e altri amici ad un compleanno di un ragazzo della loro compagnia. Sono tuttora ricoverate e noi genitori ci auguriamo che tutto si risolva nei migliore dei modi anche se in tempi... lunghi. Non voglio enfatizzare questo fatto, che purtroppo può capitare in qualsiasi famiglia e in qualsiasi momento, tutti noi cinquantenni, chi più chi meno, abbiamo avuto esperienze analoghe alla loro età. Ma vorrei enfatizzare la bellezza (purtroppo non ricordo i nomi o i gradi): i carabinieri di Collecchio e Sala Baganza sono stati più che gentili e molto più che professionali, andando al di là del loro «dovere». Perché? Perché hanno chiamato le famiglie per sapere come stavano le ragazze, data la gravità del fatto. Signori... un applauso... e non dico altro. Questo, penso, ci dà fiducia e... tanta. Grazie, e appena sarà possibile un caffè ce lo prendiamo tutti insieme?