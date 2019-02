Giochi rotti e panchine danneggiate

Egregio direttore,

con la presente vorrei segnalare che nella zona dei giochi dei bambini al Parco Ducale esiste un problema di grave trascuratezza dove giochi rotti e panchine inagibili non sono proprio un bel biglietto da visita per i parmigiani e i turisti che amano passeggiare nel verde. Da qualche giorno approfittando del bel tempo uso accompagnare il mio nipotino di tre anni al parco e nella zona bimbi da giorni sono presenti un gioco rotto e una panchina sgangherata inagibile per la sua metà; osservando l'area vengono naturali alcune considerazioni sul collocamento del trenino e dei giochi fissi a pagamento nonché dei giochi liberi (assolutamente insufficienti), che andrebbero trasferiti in uno spazio più ampio arricchendo l'area con altre strutture più interessanti e moderne. Io sinceramente non conosco le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a scegliere un'area così piccola da dedicare ai nostri bambini, ma almeno che in quella esistente vengano tenuti in ordine le panchine e i giochi (che andrebbero sicuramente incrementati), per la sicurezza di tutti. Concludo, osservando con piacere la buona pulizia esistente nei bagni pubblici adiacenti all'area in questione, grazie all'impegno degli addetti.

Andrea Musi

Parma, 15 febbraio