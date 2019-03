Vicomero: quelle multe per il parcheggio davanti a casa

Egregio direttore,

sono una residente del comune di Parma e più precisamente abito in località Vicomero. Le scrivo per portarle a conoscenza un grave problema presente da alcuni anni in suddetta località, evidentemente dimenticata dal Comune, diventato ormai insostenibile: il parcheggio per noi residenti. Finora ci siamo arrangiati in questo modo: parcheggiamo prima di tutto nei posti auto che troviamo liberi che purtroppo non sono sufficienti, quindi come seconda soluzione (abbiamo pensato anche alle tasche dei nostri pantaloni ma ahimè sono troppo piccole per le nostre auto!) abbiamo come unica alternativa i marciapiedi che fortunatamente sono molto ampi quindi riusciamo sia ad avere posto per far sostare l'auto, sia lasciare lo spazio per pedoni, carrozzine e carrozzelle. I vigili, che sono a conoscenza del nostro disagio, pur passando spesso da Vicomero e sapendo benissimo che il nostro comportamento è vietato dalla legge, hanno sempre cercato di evitare di multarci comprendendo che non abbiamo altre soluzioni possibili. Infatti anche loro sanno che negli ultimi anni hanno continuato a costruire nuovi appartamenti che sono aumentati gli abitanti ma il Comune non si è impegnato e neppure preoccupato di adeguare il numero dei posti auto al numero dei nuovi residenti. Tengo a precisare che abito qua da 15 anni e quando ho comprato casa i posti auto a disposizione per il palazzo dove risiedo erano 2, più che sufficienti dato che era una bifamiliare; invece adesso è diventato un condominio di 6 unità abitative ma i posti auto sono rimasti sempre 2 e ovviamente le auto sono di più! Come se non bastasse negli ultimi tempi «furbetti» annoiati hanno iniziato a chiamare i vigili che si vedono costretti a malincuore ad applicare la legge multandoci mentre «loro» si godono tutta la scena nascosti vigliaccamente dietro le tende delle proprie abitazioni. Lei capirà benissimo che senza un minimo di buon senso ed umanità, che a quanto pare manca a questi «furbetti», e senza un Comune che non si prende l'incarico di creare posti auto per i suoi residenti, rischiamo quotidianamente di essere multati con la conseguenza di usare il nostro stipendio per il pagamento di multe e non per il sostentamento delle nostre famiglie.

Chiara Scarpetta