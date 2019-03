In via Mantova mancano due rotonde

Gentile direttore,

da tempo percorro più volte al giorno via Mantova e mi sono reso conto dei problemi di viabilità, soprattutto nelle ore di punta. La colonna di macchine che dalla via Emilia si immette in via Mantova blocca la rotonda e lo smistamento del traffico in tutte le direzioni. Le cause si possono attribuire alla mancanza di due rotonde che potrebbero snellire il traffico e ridurre l'inquinamento dovuto alle numerose auto in attesa di proseguire. La prima priorità è una rotonda tra via Mantova e via Parigi, la seconda è una rotonda dopo il cavalcavia sulla ferrovia. In entrambi i casi vi sono già gli spazi necessari. Mi auguro che questa Amministrazione abbia a cuore i problemi degli automobilisti e quello della salute dei suoi cittadini, con iniziative idonee a risolvere i problemi indicati.