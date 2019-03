"Sì alla pista nel greto della Parma"

Gentile direttore,

vorrei esprimere la mia condivisione per il progetto di realizzare un percorso ciclopedonale nel greto del torrente Parma portato avanti dall’amministrazione comunale. Credo che sia importante incentivare la mobilità sostenibile nella nostra città che ha una cultura importante nell’uso della bicicletta. Il greto del torrente Parma che si collega al Parco Ducale e al Baganza permetterebbe di andare dall’ospedale alla stazione, al centro della città o al Campus attraverso percorsi dedicati e sicuri per persone e biciclette. Inoltre sarebbe opportuno lavorare affinché Parma potesse essere collegata ai suoi gioielli culturali e naturali presenti nella provincia prolungando percorsi ciclabili lungo i fiumi (ovviamente fuori dagli alvei): per esempio via Farnese, i boschi di Carrega, il fiume Po, ecc. I cittadini e i nostri ospiti (turisti) potranno così godere delle bellezze che ci circondano senza rischiare la propria vita. E’ una politica che va perseguita con coraggio, senza perdere tempo, il territorio è vocato e pronto. Ovviamente le realizzazioni dovranno tenere conto delle osservazioni delle associazioni ambientaliste e delle problematiche di carattere idraulico in modo da rendere minimi gli impatti sulla flora e fauna presenti nei nostri torrenti e garantire la sicurezza dei fruitori.