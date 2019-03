Limitazioni alle auto in centro

Gentile direttore,

sto seguendo sulle pagine della Gazzetta le iniziative e proposte avanzate dal comitato Parma in Centro per migliorare la vivibilità del nostro centro storico.

Mi chiedo come sia possibile che ci siano ancora tante stimate persone che sprecano il loro tempo per sostenere idee tanto inefficaci quanto anacronistiche.

Queste persone non si sono ancora accorte che tutte le città italiane ed europee stanno andando nella direzione di vietare o, quantomeno, di scoraggiare l'utilizzo delle auto private nei centri storici?

Non si sono accorte che stiamo soffocando nell'inquinamento e nelle polveri sottili Pm 10?

Eppure l'argomento inquinamento è oggetto di cronache e approfondimenti quasi quotidiani su tutta la stampa locale e nazionale.

E non è vero che i negozi chiudono perché penalizzati dal mancato o difficoltoso accesso automobilistico.

Anzi, è vero esattamente il contrario: le vie del centro più frequentate dallo shopping dei turisti e dei parmigiani sono proprio quelle chiuse al traffico.

Concludendo, sollecito l'Amministrazione comunale a chiudere, gradualmente, tutto il centro storico alle auto, escludendo ovviamente i residenti ed i veicoli di pubblica utilità, ed a eliminare il passaggio degli autobus dall'asse via Mazzini - via Repubblica.

I parmigiani tornerebbero a respirare ed a rivivere la loro città.

Paolo Ceci Neva

Varchi centro invivibile

Egregio direttore,

nella serata di martedì 5 marzo mi sono trovata a seguire il programma condotto da Ferraguti «Parma Europa» in cui si dibatteva sul problema della viabilità e del giro di vite posto sui varchi nel centro di Parma.

Ebbene se devo essere sincera sono rimasta a dir poco sconcertata dalle risposte fornite dagli assessori Benassi e Casa. Non ho potuto fare a meno di notare da parte loro uno sconcertante scollamento con la realtà cittadina.

In particolare sono rimasta molto delusa dall’assessore Benassi che, a fronte di precise osservazioni da parte del portavoce del comitato «Parma in centro» manifestava il proprio disappunto. In realtà mi è parso che non avesse chiara la drammatica situazione in cui vive il nostro centro. Il dipinto idilliaco fornito dall’assessore di una Parma «salotto» è solo nella fantasia di chi ci governa e non corrisponde a verità. Basta vivere il centro tutti i giorni per capirlo istantaneamente.

Vero è invece che nelle sue vie i negozi chiudono, gli abitanti se ne vanno in zone meglio servite e la delinquenza prende piede. Il passeggio del sabato e della domenica non fanno, come si dice «primavera».

Il centro è rimasto privo di servizi, gli abitanti vivono di fatto isolati. Non possono chiamare un amico a casa, non possono ricevere un aiuto da parenti, sono costretti a pagare il doppio gli artigiani e parcheggiare in qualsiasi condizione lontano da casa. A fronte di una ineluttabile crescita di automezzi, non esistono parcheggi. Per contro nessuna alternativa di mobilità veloce e scorrevole è stata fornita. E’ inutile voler frenare il progresso, indietro non si torna. Tutte le città che hanno già provato tali manovre stanno ritornando sui loro passi, Milano è sempre transitabile.

Finché la nostra amministrazione non prenderà atto della reale situazione della città e smetterà di voler dare un’immagine edulcorata della stessa a favore solo di turisti esterni, penso che Parma non potrà andare da nessuna parte.

Itala Passeri