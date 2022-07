Ubriaco alla guida, cerca di scappare all'alt dei vigili poi prende a pugni il comandante della polizia locale di Medesano

È finito nei guai un 50enne residente in Provincia che, sabato 9 luglio, è stato arrestato dal personale della polizia locale Bassa Val Taro per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale. Inoltre, l’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per aver rifiutato di fornire le proprie generalità, di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica e per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Non solo, nei suoi confronti è anche scattato il sequestro dell’auto.

L’arresto è scattato dopo un controllo stradale, a Medesano.

Alle 22 circa di sabato, una pattuglia della Polizia Locale Bassa Val Taro ha infatti notato una Bmw che percorreva la Statale 357 provenendo da Noceto. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma il veicolo non si è fermato. Anzi, ha provato a darsi alla fuga zigzagando pericolosamente. Fermato faticosamente dopo un inseguimento in località Carnevala di Medesano, il 50enne si è però subito alterato: ha iniziato una colluttazione con gli agenti e, durante lo scontro, ha anche aggredito con un cazzotto al volto il comandante della Polizia locale, l’ispettore superiore Giovanni Saviano.

Sottoposto a processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto rimettendo però in libertà il soggetto.

Solidarietà agli agenti e al comandante è stata espressa da Michele Giovanelli e Michela Zanetti, sindaci di Medesano e Fornovo.