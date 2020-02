Le novità legate al contenimento dei contagi da Coronavirus saranno ancora al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa», in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Dopo lo speciale di ieri sera, con tutti gli aggiornamenti e con in studio medici, esperti e il sindaco Federico Pizzarotti, stasera sarà tracciato un nuovo punto della situazione alle luce delle ultime novità, ma anche rispetto all'applicazione dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna, che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a sabato prossimo oltre a molte altre prescrizioni. Poi, nella seconda parte della trasmissione, spazio all'attualità politica: dal prossimo insediamento della nuova Giunta regionale alle questioni legate alla sicurezza in città e alla certezza della pena per i colpevoli di reati, temi oggetto di una recente polemica tra l'Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa e il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Lorenzo Lavagetto. In studio, con il conduttore della trasmissione Pietro Adrasto Ferraguti, oltre a Casa e Lavagetto ci saranno anche ci saranno Sabrina Alberini (Lega) e il sociologo Giorgio Triani. Appuntamento stasera alle 21 a «Parma Europa» su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21