In origine fu semplicemente un tributo a Giuseppe Verdi poi fu subito un grandissimo amore. Il calcio è l'amore dei parmigiani, lo sport che li ha fatto gioire ed anche soffrire.

Un amore che la Gazzetta di Parma da subito, o quasi, ha 'sbattuto in prima pagina'. I trafiletti sul giuoco del pallone ci sono sempre stati come le notizie dei lavori che dentro e fuori il campo verde del Tardini caratterizzavano l'area attorno al Petitot.

Parma che diventa nel dopoguerra un piccolo ascensore che va su giù fra la serie C e la serie B. La cadetteria diventa vera, ad esempio, il 4 luglio del 1948 quando a Bologna i crociati vincono per 2-1 lo spareggio ed entrano nella nuova B, per la prima volta a girone unico dopo i disastri della seconda guerra mondiale. Poi le promozioni firmate da Korostolev e dalla bandiera Ivo Cocconi.

Ma fermiamoci qui. Tutto questo è solo l'inizio di quanto questa sera su 12 Tv Parma potrete rivedere nella replica del nono speciale dedicato alla mostra 'Parma è la Gazzetta'. Questa sera si parla di calcio.

Uno speciale che ripercorrerà i 107 anni del club crociato con le pagine della Gazzetta di Parma, le foto pubblicate sul quotidiano ma anche con i tanti video preziosi custoditi nell'archivio di Radio Tv Parma. Dalle prime immagini dei derby con la Reggiana anni '70 alle sfide che hanno riportato il Parma nel calcio di serie A.

Appuntamento questa sera alle ore 21,00 con la storia del Parma, il nono speciale dedicato a 'Parma è la Gazzetta'.

