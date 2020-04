Su 12 Tv Parma, la trasmissione di messe ed altri appuntamenti con il vescovo Solmi

12 Tv Parma in questo periodo di forzato isolamento, viene incontro ai fedeli con la trasmissione di messe e altri appuntamenti con il vescovo Enrico Solmi: si va dalla catechesi (in onda due volte la settimana, martedì e giovedì) al «Il Vangelo della domenica», in onda il sabato alle 18 e in replica la domenica alle 8 e alle 14:35, oltre alla messa domenicale (alle 11 e alle 18). Per la Settimana Santa si sono aggiunte la messa della Via Crucis e Giovedì santo alle 21 la messa nella Cena del Signore presieduta dal vescovo in Cattedrale. Venerdì santo la celebrazione della Passione del Signore guidata dal vescovo in Duomo. Sabato la veglia pasquale in Cattedrale, il giorno di Pasqua la messa.

In questa sezione potete trovare i video di tutti gli appuntamenti con il vescovo trasmessi da 12 Tv Parma