Lancio ParmaEuropa

Il Covid non sembra dare tregua e le misure per contenerlo, dopo un'estate contrassegnata da una quasi normalità post lockdown, adesso si stanno inasprendo. Perché i contagi risalgono e gli esperti, a cominciare dal Comitato tecnico-scientifico, raccomandano estrema attenzione per evitare che una seconda ondata pandemica possa provocare un nuovo affollamento degli ospedali ed anche ulteriori restrizioni alle normali attività di tutti i giorni. E allora obbligo di mascherina anche all'aperto, accessi contingentati sui mezzi del trasporto pubblico, limiti alla pratica sportiva e alle feste in casa. In più orari più restrittivi per i locali pubblici allo scopo di evitare assembramenti: norme queste che toccano bar, pub e ristoranti e che continuano a sollevare polemiche, perchè i titolari delle attività temono crolli di fatturato dopo le forzate chiusure degli scorsi mesi di marzo e aprile. Di questo si discuterà questa sera in diretta alle 21 a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda come ogni martedì su 12 Tv Parma. In studio ci saranno l'Assessore a Commercio, Turismo e Sicurezza Cristiano Casa, il presidente di Parma della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Ugo Bertolotti e il Consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri. Nel collegamento esterno, con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, verrà data voce a diversi titolari di locali pubblici che spiegheranno come hanno affrontato i tempi duri del lockdown e come si preparano ad applicare le nuove normative anti Covid. E non mancherà l'occasione per tornare su alcuni provvedimenti di chiusura che hanno recentemente colpito alcuni locali e che hanno fatto discutere. Per fare invece il punto sull'andamento dei contagi nel nostro territorio e su tutta l'attività di tracciamento, in particolare legata alle scuole, collegamento Skype con gli esperti dell'Azienda Usl. Nella seconda parte di «Parma Europa» spazio all'Obesity Week. La rassegna è arrivata alla 13esima edizione e nel programma di quest'anno ci sarà anche la pandemia al centro di convegni e approfondimenti: l'obesità è un fattore di rischio che può aggravare chi contrae il Covid. E in più tutti i consigli degli esperti su dieta, alimentazione e salute. In studio il professor Arsenio Leone, la professoressa Elisabetta Dall'Aglio e via Skype Elio Volta, responsabile del progetto Giocampus.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.