Riprende il campionato di serie A dopo la breve pausa per le festività, con il Parma che oggi pomeriggio affronta il Torino al Tardini. Come sempre 12Tv Parma ci sarà con Bordo Campo che proporrà sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro. Bordo Campo sarà in onda alle 20,10 con repliche alle 23,35 e domani alle 12,15 , 13,20 e 18,55

© RIPRODUZIONE RISERVATA Bordocampo

12tvparma