Questa sera alle ore 21,00, 12Tv Parma propone "Quartiere Pablo" docu-film del 2017 per la regia di Pietro Medioli. Si documenta la vita del popoloso quartiere di Parma denominato dal Dopoguerra "Pablo": un microcosmo resistente alle trasformazioni urbanistiche ed ai cambiamenti sociali e culturali di oggi. Il protagonista che si muove in bicicletta tra i luoghi e la gente del quartiere, indaga il passato ed il presente, suo e dei suoi concittadini, scoprendo quello che non conosceva e che vuole tramandare alle nuove generazioni. Durante la sua ricerca incontra, tra i nativi, anche Franco Nero, segreto frequentatore dei luoghi della sua infanzia e tanti altri personaggi vissuti nel quartiere , tra i quali, Gigi Dall’Aglio, Marco Minardi,Stefano Pioli, Alberto Michelotti. Il film parte proprio da quel «Maretto» che molti parmigiani hanno nel cuore, come un'oasi di natura di periferia. E' Antonio Benassi che ci accompagna a conoscere il quartiere, le vie, le case e i cortili di ieri e di oggi. Come in un album, le memorie fotografiche individuali sul filo dell'emozione diventano collettive.

12Tv Parma ore 21,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA 12tvparma