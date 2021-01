L'Anteprima Gazzetta ora è anche su Spotify: ecco come restare (audio)informati

L'Anteprima Gazzetta "si intona" a Spotify.

Eravate abituati a trovarle sul nostro sito e su Facebook, ma ora le anticipazioni dei temi più importanti che si troveranno sul quotidiano il giorno successivo sbarcano sul servizio digitale di musica e podcast più famoso e utilizzato.

La novità è già attiva: ogni sera, tra le 20.30 e le 21, l'Anteprima Gazzetta viene caricata sul profilo Spotify di Gazzetta di Parma, in questo caso in formato solo audio. Un modo veloce e pratico per restare informati.

Il profilo Gazzetta di Parma è liberamente accessibile e cliccando su "segui" si può rimanere aggiornati ogni giorno sulle novità che riguardano città e provincia, raccontate dal direttore Claudio Rinaldi o dai giornalisti dell'Ufficio Centrale.

Clicca qui per accedere al canale Spotify