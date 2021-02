Riparte Check Up Salute e Benessere, il programma di medicina di 12Tv Parma a cura di Francesca Strozzi. Questa sera alle 21,15 in diretta dagli studi televisivi di via Mantova, nella prima puntata del 2021, si parlerà dei traumi più frequenti in ambito sportivo e nel contesto della vita quotidiana. Spiegazioni fornite da autorevoli professionisti, arricchite da immagini su esami diagnostici ed interventi chirurgici. Spazio poi come sempre, alle chiamate dei telespettatori, alle letture dei messaggi e all'ascolto dell' esperienza di un paziente nella rubrica “L'ho vissuta così..”.La traumatologia é la branca della chirurgia ortopedica che si occupa della diagnosi e del trattamento dei danni alle strutture capsulo-legamentose ed ossee conseguenti a traumi ad alta e bassa intensità o microtraumi ripetuti nel tempo. E' collegata alle attività più frequenti che svolgono le persone, dallo sport agonistico ed amatoriale fino alla caduta domiciliare.

Negli ultimi anni l'ampia diffusione delle pratiche sportive associate al notevole aumento del traffico stradale con l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto, come il monopattino, ha portato all'aumento delle lesioni traumatiche. Il compito del chirurgo ortopedico é quello di effettuare la diagnosi del tipo di lesione riportata dal paziente e sceglierne il corretto trattamento. Parleranno dell'argomento i Dott: Carlo Felice De Biase e Giovanni Ziveri, Specialisti in Ortopedia e Traumatologia della Casa di cura Città di Parma, la Dott.ssa Federica Bruni, Fisioterapista della Casa di cura Città di Parma e il Dott. Rocco Ferrari, Responsabile Medico delle Zebre Rugby. Sul finale di trasmissione il tema della puntata sarà legato alla pandemia.

Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521 – 464227 o inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170. E' possibile seguire Check Up Salute e Benessere anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,15