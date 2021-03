Il match di questa sera allo stadio Tardini fra Parma e Inter sarà seguito in diretta questa sera su 12 Tv Parma in una puntata speciale di «Calcio e calcio diretta live». A partire dalle ore 20,30 gli ospiti in studio e in collegamento dal Tardini vi racconteranno le ultimissime prima del match, le fasi salienti dell'incontro con tanti commenti e analisi in diretta e poi alla fine spazio anche alle voci dei protagonisti. In studio questa sera ci saranno con Giuseppe Milano Romeo Azzali, Stefano Frigeri ed il giornalista della Gazzetta di Parma Francesco Monaco. Allo stadio Tardini invece saranno in collegamento Marco Balestrazzi e Carlo Chiesa. L'analisi social invece sarà invece compito di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170. E' possibile seguire «Calcio e Calcio» anche in diretta streaming su www.12tvparma.it

