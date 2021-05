Lo scontro, tutto politico, è praticamente quotidiano. La gran parte dell’Italia è in zona gialla ma la richiesta che arriva da più parti è quella di allentare le restrizioni anti pandemia. Il passaggio decisivo sarà a metà mese, il Governo lo ha promesso. Se l’indice Rt scenderà ancora, alcune norme del decreto Covid potrebbero essere riviste, a cominciare dall’orario del coprifuoco che continua a fare discutere, con anche manifestazioni di piazza in varie città d’Italia: è accaduto sabato sera dopo le 22. Qualche tensione a Bologna, sit-in anche a Parma con un raduno di qualche decina di persone sorvegliato a vista dalle Forze dell’Ordine. Di questo ed altri temi si parlerà stasera a «Parma Europa», la trasmissione di 12Tv Parma condotta da Pietro Adrasto Ferraguti, in onda in diretta alle 21.

Al centro della puntata anche l’andamento della pandemia e della campagna vaccinale nel nostro territorio: ospiti il dottor Paolo Cozzolino, Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl, il vicesindaco di Parma Marco Bosi e il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi. In studio ci sarà anche il presidente della Croce Rossa di Parma Giuseppe Zammarchi per parlare della settimana della Croce Rossa. In più, in collegamento con la sede della Cri, al microfono del giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto ci saranno il vicepresidente Gianni Domenichini insieme a tanti volontari.

Nella seconda parte di «Parma Europa» spazio anche alle polemiche legate al ddl Zan: interverrà tra gli altri Mauro Coruzzi. Infine lo sport. Pochi giorni fa è stato presentato il progetto “Riattiviamoci al Parco”: da maggio a settembre laboratori motori, espressivi, creativi in quattro parchi di Parma. Su questo argomento parlerà il medico dello sport Gianfranco Beltrami. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.