Masa: il ritorno con le canzoni "natal-estive", parte sesta - Video

Riecco I Masa con l'ultimo video: «Le canzoni natal-estive 6». Sullo sfondo albero, presepe, babbi natale e loro due, Alessandro Basini e Andrea Dallagiovanna, che hanno proposto canzoni natalizie, in chiave divertente, alternate da altri tormentoni come quelle della Berti, Fedez e Lauro, Sangiovanni e altri.

I due youtuber, uno fidentino e l’altro salsese, sono ben noti, in quanto sono in grado di suonare e cantare con la voce di chiunque. I Masa hanno conquistato tutti con le loro canzoni “natal-estive”, al contrario, accelerate, improvvisate e rallentate, i loro tormentoni, le canzoni matematiche e le poesie in musica. L’ultimo video, appena uscito, ha già ricevuto migliaia di visualizzazioni.