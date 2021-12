Sul Frecciarossa nel «livello» Executive: 85 euro per andare a Milano. Otto posti in mezza carrozza

Dal 12 dicembre scorso, con il cambio degli orari ferroviari, diversi treni Frecciargento provenienti dalla linea adriatica sono ora effettuati con i treni Frecciarossa. Sui Frecciarossa c’è un «livello di servizio» in più: l’executive, che si aggiunge ai tre livelli dei Frecciargento (standard il meno costoso, poi premium e business).

In tariffa «base» (che consente cambi prenotazione illimitati e gratuiti prima della partenza) costa 85 euro andare da Parma a Milano Centrale nel livello executive. Metà della carrozza 1 è riservata al più costoso dei modi di viaggiare sui convogli Frecciarossa: si tratta di 8 ampie poltrone in pelle, reclinabili, distanti tra loro un metro e mezzo. Niente a che vedere con i posti, ben più ristretti, del livello standard, il più economico dei quattro livelli dei treni Frecciarossa. Nel livello executive è incluso il servizio di ristorazione.

Acquistando il biglietto executive con l’anticipo di più giorni, il prezzo si abbassa: 72,90 euro in tariffa economy e 52,90 in tariffa supereconomy. Nel livello standard, invece, il biglietto costa 27,50 euro in tariffa base e, se acquistato con diversi giorni di anticipo, diminuisce nelle tariffe economy e supereconomy.

Il biglietto da Parma a Milano con un treno regionale, invece, costa 11 euro e 10 centesimi. Anche la durata del viaggio è diversa: un treno Frecciarossa impiega 47 minuti per raggiungere, senza fermate intermedie, la stazione di Milano Centrale. Con un treno regionale, invece, i minuti raddoppiano.