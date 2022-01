Buon 2022, Parma! E a mezzanotte c'è chi brinda, chi lavora, chi vigila e chi è in turno da volontario: le foto

Buon 2022, Parma!

E' con queste foto che auguriamo ai nostri lettori e alle nostre lettrici un nuovo anno che porti con sè salute, fiducia, ripartenza e un rinnovato senso di comunità.

Allo scoccare della mezzanotte c'era chi brindava, chi lavorava, chi vigilava e chi si metteva ancora una volta al servizio della comunità come volontario del soccorso.

Come si vede, nnonostante l'appello a non fare botti per non spaventare gli amici a quattro zampe, il cielo è stato più volte illuminato dai fuochi d'artificio.