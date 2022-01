«Croco doc», il cartone che parla ai bimbi di vaccinazione

«Croco doc» è un cartone animato creato dalla mente del nocetano Michele Ampollini e pensato per i bambini di età prescolare. Dal 9 agosto scorso, va in onda, in Spagna, su Tve, la rete televisiva dedicata ai ragazzi della tv pubblica. Il protagonista dell’animazione di Michele Ampollini e della neurologa Elisa Cuadrado è un coccodrillo-dottore che insegna a far conoscere le malattie ai più piccoli, esorcizzando la paura del medico.

Nel cartone, infatti, gli animali vivono la loro esperienza dal pediatra con naturalezza e tranquillità, esattamente come dovrebbero fare i bambini. Ogni episodio dura 7 minuti ed è stato ideato affinché i bambini ricevano una sorta di educazione scientifica attraverso il divertimento.

La serie, prodotta da Enrique Viciano e diretta da Paola Tejera (a cui ha collaborato anche l’AsociaciónEspañola de Pediatría), ha concluso la sua prima stagione con 26 episodi e gli autori stanno già scrivendo la seconda.