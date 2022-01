Secondo open day per i più giovani: 1281 prenotati negli hub, e ci sono ancora dosi disponibili- Foto

Sono 1281 i prenotati della fascia 5-19 anni negli hub di via Mantova, del Maggiore e Vaio e Borgotaro inquesta seconda domenica di Open day a loro riservata. E ci sono ancora dosi disponibili, e così anche i non prenotati al momento vengono accettati. Per creare un'aria di festa ci sono i clown e anche la merenda. Guarda le foto.