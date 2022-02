Aveva in auto 81mila euro in banconote false: arrestato un 38enne - Video

E' uno dei più ingenti sequestri di banconote falsificate fatto in provincia negli ultimi tempi: oltre 1600 banconote da 50 euro (per un valore complessivo di più di 81mila euro) contraffatte che sono apparse sotto gli occhi dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma.

Le hanno trovate a bordo di un'auto fermata per un normale controllo avvenuto ieri pomeriggio in Strada Pontasso, e durante il quale il conducente - un 38enne, residente in città - è parso subito molto agitato.

Sul sedile posteriore i militari hanno notato un grande zaino e quando glielo hanno fatto aprire è comparso il "tesoretto" di banconote del taglio di 50 euro confezionate in 13 mazzette sigillate con cellophane trasparente e due mazzette libere legate con elastici. Un falso di buona fattura: i fattori contraddistintivi delle banconote reali, (ologramma- filigrana) hanno vari numeri seriali ma, controllate con la lampada di UV, non mostrano i segni di riconoscimento delle banconote genuine.

Completati gli accertamenti, il 38enne è stato arrestato per “falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate” ed accompagnato al carcere di via Burla.