Nuova strage di gomme nella zona di via Mantova. E per un furgone per il volontariato è il bis

Prosegue, purtroppo, quella che viene ormai definita una “strage” di pneumatici nel quartiere di via Mantova, a Parma.

Da almeno tre mesi, in ormai numerose occasioni, residenti e non, si sono ritrovati più volte gli pneumatici di auto e furgoni completamente squarciati. E’ successo anche in queste ultime ore, nell’area di via Da Erba Edoari, dove tra l’altro per due volte sono state squarciate le gomme di un furgone adibito ad attività di volontariato. Furiosi numerosi cittadini che invocano un aumento dei controlli, anche di notte, e la posa di videocamere.