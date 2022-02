Parco dei vetrai: dai bilancini per la droga ai rifiuti lasciati sul tavolo. "Basta!"

Il "buongiorno" dal Parco dei vetrai in via Milano: ieri sono stati ritrovati due bilancini utilizzati per il confezionamento delle dosi di droga, questa mattina la quasi quotidiana apparecchiata di rifiuti sul tavolo di legno.

Tanto che i residenti, esaperati, vorrebbero che il tavolo venisse rimosso per "attrarre" meno l'attenzione indesiderata di spacciatori e vandali.