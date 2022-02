Video choc: un tank russo schiaccia un'auto a Kiev. Le operazioni di salvataggio dell'anziano incastrato tra le lamiere.

Un video chiccante, terribile, che fa il giro del web mostra un carro armato russo che travolge un auto. Il video mostra tre angolature di questo agghiacciante momento: il carro armato russo cambia direzione ed investe l'utilitaria. L’episodio, che è in via di conferma come posizione precisa, sarebbe accaduto ad Obolon, periferia di Kiev, dove alcune informazioni segnalavano tank T-90 della Federazione Russa. La strada è ampia, spaziosa, ma improvvisamente il mezzo corazzato cambia direzione e schiaccia l'auto. Alla fine, però, si vede anche che la gente è scesa in strada per soccorrere la persona rimasta all'interno del veicolo: un anziano. Che si è salvato, ancora sotto choc, è soccorso da alcune persone che cercano di estrarlo dalle lamiere.