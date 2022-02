Sui bastioni della Cittadella la solidarietà in cammino al popolo Saharawi - Foto

Sui bastioni della Cittadella la solidarietà al popolo Saharawi... va in cammino grazie all'associazione Help for Children, che da tempo si occupa dell'accoglienza dei bimbi Saharawi oltre al tradizionale impegno nell'ospitalità ai bimbi bielorussi. Un pensiero di pace è andato ovviamente all'Ucraina.

