Aiuti ai profughi ucraini: nella prima giornata raccolti tantissimi beni di prima necessità - Foto

In via Barbacini quartiere artigianale Moletolo - la comunità moldava raccoglie aiuti per l'Ucraina: generi di prima necessità, cibo a lunga conservazione e soprattutto abiti invernali per bambini e adulti. Presenti anche tantissimi parmigiani .

Ad avere l’idea di mettersi a disposizione per aiutare chi sta vivendo il dramma della guerra è stato Victor Mihailov, responsabile della Ct Transport Srl e della Toreto Srl. L’imprenditore, insieme ai suoi soci, ha messo a disposizione due bilici, uno a Parma e uno a Stradella (Pavia), per raccogliere e trasportare in Moldavia e Romania le donazioni della gente per i profughi.

