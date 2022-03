I calzini spaiati di Lollo conquistano il parco Ducale - Foto

Dopo il grande successo che ha incoronato Lorenzo e i suoi calzini spaiati star dei social a Parma, è arrivato l'altro successo: quello della camminata metabolica con lui, il suo papà e le tante persone che al Parco Ducale hanno provato la sensazione speciale di camminare con calzini diversi per ricordarsi che i passi ci portano lontano, non importa come appaiono.

