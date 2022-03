"Patria Oppressa": la Corale Verdi per il popolo ucraino - Video

«La voce della Corale Verdi di Parma per il popolo ucraino»: così la presidentessa dell'associazione, Enrica Valla, introduce un toccante video in cui la Corale intona una pagina non casuale dal «Macbeth» di Giuseppe Verdi: «Patria oppressa». Il video riporta, in basso a destra, i colori dell'Ucraina. «La registrazione è stata realizzata in Sala Gandolfi, durante una prova - ci racconta Valla - C'è tutta la nostra partecipazione».

