Neve (e spartineve) d'aprile: Valtaro, ValParma e Valcedra imbiancate - Foto

Non è certo la prima volta ma sa sempre di magia: la neve di primavera torna a imbiancare la Valtaro, La Val Parma e la Valcedra sopra gli 800 metri. Spartineve in azione ma temperature non rigide (in Valtaro stamattina il termometro a + 2), che rendono probabile un veloce scioglimento del "cappotto" fuori stagione.

Guarda le foto che arrivano dalla Valtaro e da Pratospilla.