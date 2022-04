"Panocchia, nella stessa via due auto abbandonate da anni e con la targa. Va bene così?"

"Sono anni che vedo queste due auto ferme nello stesso punto (siamo a Panocchia in via Cantarelli) oramai in condizioni pessime con il rischio che vi possa essere uno sversamento di liquidi dannosi per l'ambiente! È possibile che abbiano ancora la targa e che nessuno abbia mai fatto qualcosa? Avranno un proprietario, saranno rubate ?...". E' la foto-segnalazione di un lettore.