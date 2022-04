Alberi caduti, vetri infranti e a Fidenza "scoperchiato" un supermercato: i danni dopo la notte con vento di burrasca. A Parma tratto di via Langhirano chiuso fino a sera - Foto

Alla centrale operativa dei vigili del fuoco il telefono squilla ininterrottamente da ieri. E dopo una notte con vento di burrasca, il risveglio ha svelato la portato dei danni e ha moltiplicato le necessità di intervento: alberi caduti o pericolanti in tutto il Parmense, città compresa. E poi vetri delle finestre infranti, cartelli abbattuti e pesantemente danneggiato il tetto dello stabile in cui hanno sede il Conad ed altre attività a Coduro.

Questa mattina, a causa della caduta di un palo Telecom è stata momentaneamente chiusa parte di Strada Viazzola, nel Comune di Soragna. Sul posto la polizia locale di Busseto e Soragna, i vigili del fuoco e, a breve, è previsto l’intervento del personale specializzato di Telecom. A Sissa, transennato un edificio in via della Rocca a causa di una antenna divelta dal vento.

Ovunque la "strage" dei cassonetti, rotolati a terra col loro contenuto.

Oggi in città rimarranno chiusi il Parco Ducale, quello della Cittadella, il parco della Musica (Annesso ad Auditorium Paganini), parco del Dono, parco Bizzozero, per verifiche statiche delle alberature a seguito del forte vento di ieri. Lo comunica il Comune. Saranno inoltre oggetto di verifiche le maggiori aree verdi della città. "Proseguono da parte dei tecnici del Comune le attività di messa in sicurezza delle alberatura che hanno subito danni nella giornata di ieri, in tutta la città, in particolare la rimozione del grosso platano che si è schiantato in via Langhirano (chiusa al traffico tra Parma Rotta e rotatoria della tangenziale su via Langhirano – Campus. Resterà chiusa fino a questa sera). Anche sul Lungo Parma sono in corso verifiche puntuali sulle alberature".

"Ieri in tutta la provincia di Parma fino all’una di notte circa, il fortissimo vento (con raffiche superiori ai 100 km/orari) ha spazzato paesi e città provocando tantissimi danni agli alberi, palificazioni, recinzioni, ponteggi di cantieri, molte coperture di aziende e abitazioni, segnaletiche stradali pubblicitarie etc. - scrive il presidente della Provincia Andrea Massari -. L'ente ha attivato tutti i servizi di reperibilità come nei Comuni le Polizie locali unitamente alle forze dell’ordine.

Le società di servizi stanno lavorando già da stanotte per ripristinare le interruzioni. In particolare E-distribuzione (energia elettrica ex Enel) ha avuto numerose interruzioni su bassa e media tensione a causa di rami e alberi caduti sulle linee, al momento sono ancora 500 utenze senza energia, ma confidano nelle prossime ore di ripristinare tutto. Ci vorranno giorni avere un quadro completo e servirà tempo per ripristinare tutto e per censire tutto.

Segnaliamo agli uffici dei comuni o delle società di servizio i danni magari inviando una foto e una indicazione precisa della posizione. Come sempre la collaborazione di tutti renderà tutto più semplice e veloce".