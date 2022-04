Invasioni di campo, aggressioni e caccia all’uomo (l'ex Iemmello): follia ultrà in Foggia- Catanzaro - Video

Invasioni di campo, aggressioni, insulti e caccia all’uomo. Ultrà scatenati a Foggia durante la partita col Catanzaro, posticipo la 36/a giornata del girone C di seire C, conclusasi 6-2 per gli ospiti ma dopo ben due interruzioni per invasioni di campo.

La furia di alcuni tifosi di casa si è accanita contro l’attaccante ospite Pietro Iemmello, ex di turno. Dopo aver segnato due reti nel primo, sollevando le proteste di parte del pubblico di casa, Iemmello stava per calciare un rigore del possibile 6-1 ma un esagitato è entrato in campo cercando di aggredirlo prima di essere fermato dagli steward, come si vede in un video di Eleven Tv. Il giocatore ha rinunciare a tirare il penalty ed è stato sostituito, ma anche in panchina ha rischiato di essere aggredito,. Dopo la seconda rete del Foggia, per il 6-2 finale, un’altra interruzione per invasione, con l’arbitro costretto a sospendere ancora il gioco per far calmare gli animi e riportare ordine in campo e fuori.

L’Assocalciatori condanna quanto accaduto ieri a Foggia ed esprime massima solidarietà ai giocatori del Catanzaro e, in particolare, a Pietro Iemmello. L’ex attaccante rossonero, ora in forza ai giallorossi, è stato bersagliato dai fischi e dalle contestazioni del suo ex pubblico, ma soprattutto ha subito un tentativo di aggressione da parte di un tifoso che è entrato in campo e che poi è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza.

"In merito a quanto accaduto durante la gara Foggia-Catanzaro, con la vergognosa aggressione subìta da Pietro Iemmello oggetto di una vera e propria caccia all’uomo, l’Aic esprime totale solidarietà al calciatore e ai componenti della squadra calabrese e, nel condannare duramente il gravissimo episodio, auspica che le autorità competenti facciano luce sulle circostanze che hanno determinato tale evento, inqualificabile ed inaudito - sottolinea l'Assocalciatori -. Un atto gravissimo che, purtroppo, si va ad aggiungere alla lunga lista di casi di intimidazioni e violenza nei confronti di tesserati evidenziata nel rapporto 'Calciatori sotto tirò redatto annualmente dall’Associazione Calciatori".