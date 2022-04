Via Paganini, una lettrice filma in diretta l'arresto della banda di ladri - Video

La testimonianza e il video in diretta che arrivano da via Paganini, dove nella notte è stata arrestata una banda di ladri: “Abbiamo visto tutto l'inseguimento dalla finestra. Sono stati ammanettati e poi fatti salire sulle auto delle forze dell'ordine. Io ho filmato quello che ho potuto" racconta la lettrice. Come si vede nelle immagini, c'erano tre pattuglie tra polizia e carabinieri.

E maggiori particolari sulla vicenda si sapranno nel corso della mattinata: alle 10 è prevista una conferenza stampa nella sede dei carabinieri a Palazzo Ducale. Pare che il gruppo di ladri avesse effettuato tre furti in abitazione.