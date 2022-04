Dopo tre anni torna il corteo per celebrare la Festa della Liberazione. Guarda chi c'era - Foto

A tre anni di distanza la Piazza e le strade del centro si sono di nuovo riempite di una folla di persone in festa per celebrare il

25 Aprile. Il serpentone del corteo occupava per intero via D'Azeglio e , dopo aver reso omaggio ai monumenti al Partigiano e ai Caduti è arrivato in Piazza Garibaldi. I discorsi ufficiali sono stati tenuti dal palco allestito per il concerto. A parlare sono stati il sindaco Federico Pizzarotti, cui si è incrinata la voce per la commozione quando ha ricordato che per lui era l’ultima volta da sindaco sul palco, il delegato della Provincia Gianpaolo Cantibi, il Presidente della consulta degli studenti Nicolas Mantovani e l’oratore ufficiale Stefano Massini. Nonostante i timori della vigilia nessuna contestazione ha turbato il clima di festa e numerose erano le bandiere ucraine sventolate all’interno del corteo.