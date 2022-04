Ritorna la musica. In cinquemila cantano in Piazza al Concerto del 25 Aprile - Foto

Dopo gli anni di stop forzato a causa della pandemia, è tornato il grande «Concerto per la Liberazione» in piazza Garibaldi per il 25 aprile.

Ieri sera, la forza della musica dal vivo è riuscita a stringere cinquemila giovani sotto il palco in una serata di grande impatto, che ha fatto vivere a tutti i presenti un’esperienza dal forte valore culturale e simbolico. Emozionante anche il colpo d’occhio che si aveva della Piazza: il cuore della città era letteralmente invaso da ragazzi in festa, che hanno ricordato la liberazione dell’Italia cantando e ballando.

Guarda tutte le foto