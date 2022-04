Il video-saluto di Pizzarotti: "Sento di aver fatto la mia parte, e Parma ha dato tanto a me"

Federico Pizzarotti, dopo due mandati da sindaco di Parma, saluta la città con un video: "Dal lavoro sul debito abbattuto alla grande alluvione, dalla nomina di Capitale Italiana della Cultura passando infine per il dramma della pandemia: è stata una marcia in cui la città non ha mai smesso, nemmeno per un solo attimo, di correre avanti sognando sempre in grande. Ora ritorno a vivere la mia città da cittadino con il sorriso e carico di mille ricordi. Volevo ringraziare chi ha fatto questo percorso con me, i Consiglieri Comunali, la Giunta, i dipendenti comunali, i concittadini e Parma. Ognuno di voi è, e resterà, parte di una grande famiglia di cui Parma è la casa. Le vite scorrono, i giorni passano, gli anni volano, ma la città resta. Grazie Parma” il Sindaco Federico Pizzarotti.