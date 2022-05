Le hostess di Cibus: un tocco di bellezza tra tanta bontà - Foto

Bellezza protagonista a Cibus 2022. Le tante hostess che ogni anno sono presenti a Parma in occasione della fiera, aumentano il fascino negli stand dei prodotti che hanno deciso di puntare su un tocco di stile in più. Tra le più note, c'è anche la splendida Miss Parma 2021, Eleonora Antonico. E non solo: giovani provenienti da diverse regioni d'Italia hanno avuto l'opportunità di conoscere la nostra città nelle ore extra lavoro. Ma intanto sono tra le più ricercate per scatti fotografici e selfie con giovani e meno giovani.