Morire di bullismo: il video-racconto di una ricercatrice e mamma sul 1983 di Parma

Una ricercatrice, che è anche mamma di un adolescente di oggi, ha prestato voce e immagini di repertorio per un video (visibile su Youtube https://www.youtube.com/watch?v=71gByUc-NVc) e presentato da Montanara laboratorio democratico A.P,S., @Associazione “Il tocco”, Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo e Associazione Controllo di Vicinato di Parma hanno presentato pubblicamente presso il Complesso del San Paolo. “Morire di bullismo – Il racconto di Cristina, ricercatrice e madre – “. Si è voluto ricordare un tragico fatto di cronaca che lasciò sbigottita Parma, quello dell'uccisione al Federale a calci e pugni del 17enne Stefano Vezzani nel luglio del 1983. Oggi diremmo un atto di bullismo, un assalto ad un ragazzo solo di una baby gang, allora un atto brutale che fece cambiare la storia del Centro Giovani del quartiere San Lazzaro. Il sacrificio di Stefano fu la molla per agire sulla riqualificazione della zona e il controllo del fenomeno.



Cristina ha riportato a noi una pagina di 40 anni di cui Parma sta perdendo la memoria insime a Gianni Mascitti e Francesco Guatelli dell’Associazione Controllo di Vicinato di Parma, che si occupa di presidio solidale in termini di sicurezza e di partecipazione nei quartieri di Parma, Marta Corradi presidente del Montanara Laboratorio Democratico Aps e di Ettore Di Gennaro presidente dell’ Associazione Culturale 3D Production e a riflettere sugli esiti di quella notte: sia per Stefano che per i carnefici, tutti minorenni. "Siate la migliore gioventù, non lasciate che le vittime restino sole, e aspirate ad essere educatori non solo educati, perchè su di voi poggia la società del domani" il messaggio che il video lancia ai giovani e alle istituzioni.