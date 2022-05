Serata di amicizia e solidarietà con la Famiglia del Pellegrino e Lollo - Foto

La Onlus Famiglia del Pellegrino di Marcello Amadei ha organizzato una serata benefica al Circolo Pro Parma per aiutare a sostenere i costi aumentati di gestione. Con Marcello Amadei, mattatore della serata, erano presenti al Pelota Cafè (all’interno del circolo) anche altre realtà che hanno collaborato a un risultato finale ottimale: SNUPI con la sua guida Giulio Orsini e l’associazione Calzini Spaiati con il piccolo Lollo come rappresentante, ricercato e abbracciato dai tanti presenti all’appuntamento. Non poteva mancare anche la presidente del comitato genitori Pan Padas bge, Fabridi Lalli, e tanti altri personaggi noti della città, tra cui il “sindaco” Marco Osio e l’attore Alberto Petrolini. La musica dal vivo e l’interpretazione di Diego Vilar hanno allietato i commensali. Il ricavato dell’evento andrà a sostegno dei bambini e delle persone fragili presenti sul nostro territorio.